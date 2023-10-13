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«Коламбус» проиграл «Филадельфии», у Марченко две голевые передачи, у Замулы — одна

Встреча проходила на «Нейшнвайд-Арене».
13 октября 2023 08:34
автор: Александр Поволоцкий

«Коламбус» проиграл на своём льду «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра завершилась со счётом 4:2 в пользу «Флайерз».

Шайбы у »Коламбуса» забросили Джейк Бин и Патрик Лайне. Двумя результативными передачами отметился российский нападающий команды Кирилл Марченко.

У гостей голы забили Джоэль Фараби, Трэвис Конечны (дважды) и Кэм Аткинсон. Голевая передача в активе российского защитника Егора Замулы. Иван Проворов завершил матч с показателем полезности «-2».

источник: «Советский спорт»
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