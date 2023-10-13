«Вегас» обыграл «Сан-Хосе», Дорофеев отдал голевую передачу

«Вегас» в гостях обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Игра завершилась со счётом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).
В составе «рыцарей» шайбы забросили Майкл Амадио (16-я минута), Николас Хаг (39-я), Николя Руа (40-я) и Брейден Пахал (43-я). Российский форвард «Вегаса» Павел Дорофеев отметился результативной передачей.
Автором единственной шайбы «Сан-Хосе» стал Томаш Гертл (18-я).
15 октября «акулы» проведёт встречу с «Колорадо», а «Вегас» сыграет с «Анахайм».
источник: «Советский спорт»