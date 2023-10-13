Шестёркин установил седьмой результат в истории НХЛ, одержав первые 100 побед в 159 матчах

Подошёл к концу матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало» сыграло дома против «Рейнджерс».

Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1, а для российского голкипера «копов» Игоря Шестеркина она стала 100-й в НХЛ.

Таким образом, 27-летний вратарь установил седьмой результат в истории НХЛ по скорости достижения 100 побед. Быстрее это удавалось только шести голкиперам – Биллу Дернэну (за 139 игр), Мишелю Лароку (148), Фрэнку Бримсеку (150), Бобу Фроузу (155), Крису Осгуду и Тайни Томпсону (за 158).

Ранее за всю историю «Нью-Йорк Рейнджерс» ни один вратарь не одерживал 100 побед быстрее чем за 187 игр. Таким образом, Шестёркин установил клубный рекорд.