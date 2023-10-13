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«Не хочу хвалить себя, хоккей всё покажет». Панарин — о победе над «Баффало»

«Копы» одержали победу со счётом 5:1.
13 октября 2023 11:19
автор: Виталий Овсянников

Российский хоккеист Артемий Панарин, выступающий за «Рейнджерс» на позиции нападающего, прокомментировал победу своей команды над «Баффало» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

31-летний форвард отметился заброшенной шайбой и ассистом.

«Чувствую себя отлично, как вы можете представить. Завтра утром пойду в «Старбакс» с улыбкой. Вы хотите подловить меня, чтобы я сказал о себе что-то хорошее? Я не хочу этого делать. Хоккей всё покажет», — цитирует Панарина Lohud.

Напомним, «Рейнджерс» обыграли на выезде «Баффало» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счетом 5:1. В составе команды из Нью-Йорка дубль оформил Крис Крайдер (13-я и 52-я минуты). По шайбе забросили Алексис Лафренье (4-я), Джейкоб Труба (59-я) и российский форвард Артемий Панарин (33-я), который был признан второй звездой матча.

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