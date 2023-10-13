Дмитрий Симашев: хотелось бы быть, как Сергачёв, только с более надежной игрой в обороне

Российский хоккеист Дмитрий Симашев, выступающий за ярославский «Локомотив» на позиции защитника, рассказал о том, за игрой какого хоккеиста он следит в качестве примера для подражания.

«Проворов хорош на всех частях площадки, тоже хорошо катается, но, думаю, я могу более эффективно играть в атаке. Я еще молодой и не могу себе позволить много рискованных действий в команде. Но хотелось бы еще больше играть в атаке и быть, как Миша Сергачёв, только с более надежной игрой в обороне», - заявил Симашев в интервью Sport24.

В текущем сезоне 18-летний игрок провёл 16 встреч за железнодорожников, в которых оформил одну результативную передачу. Летом 2023 года он был выбран «Аризоной» под общим 6-м номером драфта НХЛ.