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Строум — о погоне Овечкина за Гретцки: он становится ближе к истории каждый раз, когда забивает

Россиянин отстаёт от канадца на 72 шайбы.
13 октября 2023 13:14
автор: Степан Шереметьев

Нападающий «Вашингтона» Дилан Строум высказался о погоне капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом легендарного канадца Уэйна Гретцки.

«Может быть, он забьёт немного меньше, чем в прошлом году, потому что ему больше не нужно обгонять Горди Хоу и добираться до отметки в 800 голов. Думаю, что, когда такой необходимости нет, возможно, к нему приковано немного меньше внимания. Но при этом он становится намного ближе к истории каждый раз, когда забивает», — приводит слова хоккеиста пресс-служба НХЛ.

Овечкин находится на втором месте в истории НХЛ по заброшенным шайбам. В его активе 822 гола. На первой позиции располагается Уэйн Гретцки, на счету которого 894 точных броска за карьеру в лиге.

Добавим, что новый сезон «Вашингтон» стартует матчем с «Питтсбургом». Встреча состоится в ночь на 14 октября и начнётся в 2:30 по москоскому времени.

источник: NHL (НХЛ)
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На текущий момент на счету капитана «Вашингтона» 822 шайбы.
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