Строум — о погоне Овечкина за Гретцки: он становится ближе к истории каждый раз, когда забивает

Нападающий «Вашингтона» Дилан Строум высказался о погоне капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом легендарного канадца Уэйна Гретцки.

«Может быть, он забьёт немного меньше, чем в прошлом году, потому что ему больше не нужно обгонять Горди Хоу и добираться до отметки в 800 голов. Думаю, что, когда такой необходимости нет, возможно, к нему приковано немного меньше внимания. Но при этом он становится намного ближе к истории каждый раз, когда забивает», — приводит слова хоккеиста пресс-служба НХЛ.

Овечкин находится на втором месте в истории НХЛ по заброшенным шайбам. В его активе 822 гола. На первой позиции располагается Уэйн Гретцки, на счету которого 894 точных броска за карьеру в лиге.

Добавим, что новый сезон «Вашингтон» стартует матчем с «Питтсбургом». Встреча состоится в ночь на 14 октября и начнётся в 2:30 по москоскому времени.