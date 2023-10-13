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«Рекорды есть рекорды». Овечкин — о своём подходе к достижению Гретцки

На текущий момент на счету капитана «Вашингтона» 822 шайбы.
13 октября 2023 13:17
автор: Виталий Овсянников

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за «Вашингтон» на позиции нападающего, прокомментировал свою погоню за великим рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Мой подход к рекорду Гретцки в этом сезоне? Я просто хочу играть. Я просто хочу выйти в плей-офф, а потом посмотрим, что произойдёт. Рекорды есть рекорды. Об этом много говорят, много СМИ и фанатов, но мы, игроки, просто выходим и делаем то, что можем», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

На счету Овечкина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. Канадец продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю лиги.

источник: NHL (НХЛ)
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