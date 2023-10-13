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Матч «Авангарда» против московского «Динамо» будет посвящен памяти Алексея Черепанова

Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.
Матч «Авангарда» против московского «Динамо» будет посвящен памяти Алексея Черепанова
13 октября 2023 14:13
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: архив «Совспорта»

В пятницу, 13 октября, «Авангард» примет на своём льду московское «Динамо» в рамках чемпионата КХЛ.

Как сообщает пресс-служба омской команды, матч будет посвящен памяти экс-форварда клуба Алексея Черепанова.

Хоккеист скончался от сердечного приступа 13 октября 2008 года в возрасте 19 лет во время матча регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» – «Авангард». Судебно-медицинская экспертиза определила, что у Алексея была ишемическая болезнь сердца. В честь Черепанова назван приз «Лучшему новичку сезона КХЛ».

В 2007 году хоккеист был выбран в 1-м раунде под общим 17-м номером клубом «Нью-Йорк Рейнджерс».

источник: ХК «Авангард»
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