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Глазов поделился мнением о плохой форме вратаря ЦСКА Федотова в нынешнем сезоне КХЛ

За 11 игр российский голкипер пропустил 24 шайбы.
13 октября 2023 16:39
автор: Глеб Шевяков

Бывший защитник ЦСКА и трёхкратный чемпион СССР Сергей Глазов отметил, что вратарь московского клуба Иван Федотов в данный момент находится не в лучшей форме.

В сезоне-2023/2024 в КХЛ 26-летний хоккеист в составе армейцев провёл 11 матчей, пропустил 24 шайбы с процентов отраженных бросков в 90,9.

«Конечно, с Иваном что-то происходит, это заметно. Парень еще молодой, способный. У нас по молодости тоже все было: и кризисы, и приключения, и в армию нас забирали. Такое ощущение, что Иван еще не вернулся из армии на лед. Мне даже ветераны некоторые говорят, когда мы обсуждаем матчи с ЦСКА: «Он что там, подводные лодки, авианосцы видит вместо шайбы?» Иван – надежный вратарь, талантливый. Но сейчас играет с такими ошибками, что их трудно объяснить», – приводит слова Глазова «РБ Спорт».

В сезоне-2021/22 Федотов стал обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА. Также стал серебряным призером Олимпийских игр в составе сборной России. Летом 2022 года Ивана задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы. Вратаря отправили в Северодвинск. 1 июля 2023 года он завершил срочную службу в армии.

источник: «РБ-Спорт»
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