Овечкин высказался на тему возможного завершения карьеры

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о своей мотивации и о возможном завершении карьеры.

«Я продолжаю наслаждаться хоккеем. Когда я перестану получать от этого удовольствие, для меня, вероятно, будет неправильно оставаться в спорте и играть так, как я хотел бы.

Сейчас мною движет только игра, вы об этом знаете. Та атмосфера на льду и вне его, отношение в раздевалке. Я немного веселюсь, понимаете?» — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».

Александр Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. На данный момент 38-летний россиянин провел в североамериканской лиге 1347 матчей, забросил 822 шайбы и стал автором 663 результативных передач, суммарно набрав 1485 очков при общем показателе полезности «+67».