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«Металлург» в гостях обыграл «Сибирь» и вернулся в лидеры Восточной конференции КХЛ

«Магнитка» смогла увезти из Новосибирска два очка.
13 октября 2023 17:53
автор: Виталий Стопин

В Новосибирске 13 октября прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/2024. В гости к «Сибири» приехал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой «Магнитки» со счётом 4:2.

В составе победителей дублем отметился нападающий Павел Акользин. Ещё по шайбе на свой счёт записали Александр Петунин и Данила Юров. У новосибирцев отличились Павел Гоголев и Тимур Ахияров

«Металлург» в 19 матчах набрал 27 очков и занимает первое место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Сибирь» за 17 матчей набрала 17 очков и идёт на восьмом месте на Востоке.

Следующий матч «Металлург» проведёт в гостях у «Барыса». Встреча состоится 15 октября в Астане. А «Сибирь» на следующий день пожалует в гости к московскому «Динамо».

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