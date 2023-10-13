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Александр Овечкин пошутил над журналистом, потребовав от него деньги

Инцидент произошёл во время интервью.
Александр Овечкин пошутил над журналистом, потребовав от него деньги
13 октября 2023 17:52
автор: Глеб Шевяков
автор фото: NHL.com

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в шуточной форме отреагировал на эпизод во время общения с прессой.

Российский хоккеист на протяжении пяти минут отвечал на вопросы журналистов. По ходу интервью у одного из корреспондентов раздался звонок на телефон. После этого 38-летний игрок заявил: «С тебя 50 баксов!». А после произнесённой фразы засмеялся. В ответ со стороны журналистов также раздался смех.

Овечкин начал свою карьеру в Национальной хоккейной лиге в 2005 году. В настоящее время хоккеист занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (822 гола). Россиянин отстаёт от легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки на 72 шайбы. Его рекорд по количеству голов (894) держится с 1999 года.

источник: «Советский спорт»
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