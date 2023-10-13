Плющев считает, что Овечкин может забросить 30 или 40 шайб в нынешнем сезоне НХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о том, как скоро российский форвард Александр Овечкин сможет побить рекорд канадца Уэйна Гретцки.

«Полагаю, что количество заброшенных Александром шайб в текущем сезоне будет напрямую зависеть от его физической формы и состояния здоровья. Считаю, что он полностью готов к данному вызову и с учётом его характера мы вполне можем рассчитывать на 30 или 40 голов от него», — приводит слова Плющева RT.

На счету Овечкина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. Канадец продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю лиги.