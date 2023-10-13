Дубли Красковского и Бута помогли «Локомотиву» разгромить «Барыс» в КХЛ

«Локомотив» на выезде одержал разгромную победу над «Барысом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Очная встреча завершилась со счётом 6:0 в пользу железнодорожников.

За гостей дубль оформил Павел Красковский (33-я, 42-я минуты), две шайбы забросил Даниил Бут (4, 57) и по голу забили Максим Шалунов (47) и Даниил Тесанов (60).

Таким образом, «Локомотив» по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» идёт на десятой строчке на Востоке, имея в своём активе 15 очков.

КХЛ.

Регулярный чемпионат.

«Барыс» – «Локомотив» 0:6 (0:1, 0:1, 0:4)

Голы: Бут, 03:36; Красковский, 32:05; Красковский, 41:37 (бол.); Шалунов, 46:37 (бол.); Бут, 56:28; Тесанов, 59:29 (бол.).