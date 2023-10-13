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«Авангард» уверенно обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ

Встреча прошла в Омске.
13 октября 2023 18:49
автор: Степан Шереметьев

«Авангард» на своей площадке оказался сильнее московского «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счётом 3:0 в пользу омского клуба.

В составе победителей отличились Михаил Гуляев (25-я минута), Рид Буше (28) и Игорь Мартынов (29).

Таким образом, «ястребы» с 20 очками поднялись на шестую позицию турнирной таблицы Восточной конференции. Бело-голубые находятся на пятой строчке Запада, имея в своём активе 23 балла.

В следующем матче «Авангард» примет дома «Локомотив» (15 октября), а «Динамо» сыграет в Москве с «Сибирью» (16 октября).

источник: «Советский спорт»
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