«Автомобилист» обыграл «Трактор» и одержал пятую победу в шести матчах

В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» 13 октября прошёл очередной матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/2024 между местным «Автомобилистом» и челябинским «Трактором». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (2:1, 0:0, 0:0).

Счёт был открыт на 10-й минуте матча, когда защитник «Автомобилиста» Александр Севостьянов реализовал численное большинство. Но уже через пять минут защитник челябинцев Альберт Яруллин после паса Данила Юртайкина сравнял счёт. Победу хозяева добыли ещё в первом периоде, когда за минуту до конца первой двадцатиминутки ещё один защитник Максим Осипов поразил ворота «медведей».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 15 октября дома сыграет с подмосковным «Витязем», а «Трактор» 17 октября на своём льду примет хабаровский «Амур».