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Главный тренер «Сибири» Немировски высказался о серии поражений

Команда проиграла пятый матч кряду.
13 октября 2023 19:49
автор: Александр Кожевников

Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски прокомментировал поражение команды от «Металлурга» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Сложная ситуация.. Забили первый гол, но дальше пошли неправильные решения с шайбой. И в моменте со второй шайбой — опять все подключаются, никто не идет назад, переиграли смену. Потом еще два раза выходили в ноль. Сейчас поговорили с ребятами, только через работу можно исправить ситуацию. Самое главное, это исправить ошибки и использовать все шансы, чтобы была победа в следующих матчах», — приводит пресс-служба клуба слова тренера.

Для «Сибири» это поражение стало пятым кряду в КХЛ. На счету команды 17 очков в 17 матчах, коллектив занимает восьмую позицию в турнирной таблице Восточной конференции.

источник: ХК «Сибирь»
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