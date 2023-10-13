Главный тренер «Сибири» Немировски высказался о серии поражений

Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски прокомментировал поражение команды от «Металлурга» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Сложная ситуация.. Забили первый гол, но дальше пошли неправильные решения с шайбой. И в моменте со второй шайбой — опять все подключаются, никто не идет назад, переиграли смену. Потом еще два раза выходили в ноль. Сейчас поговорили с ребятами, только через работу можно исправить ситуацию. Самое главное, это исправить ошибки и использовать все шансы, чтобы была победа в следующих матчах», — приводит пресс-служба клуба слова тренера.

Для «Сибири» это поражение стало пятым кряду в КХЛ. На счету команды 17 очков в 17 матчах, коллектив занимает восьмую позицию в турнирной таблице Восточной конференции.