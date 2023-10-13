Терещенко уверен, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о том, как скоро российский форвард Александр Овечкин сможет побить рекорд канадца Уэйна Гретцки.

«Очень бы хотелось, чтобы Александр добрался до рекорда Гретцки уже в этом сезоне или хотя бы приблизился к нему на максимально возможное расстояние. Все, конечно же, будет зависеть не только от него самого, но и от партнеров. Тренировки с Оши и Бекстремом весьма обнадеживают: эти хоккеисты умеют играть в пас и являются игроками крайне высокого уровня», — цитирует Терещенко RT.

На счету Овечкина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. Канадец продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю лиги.