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Терещенко уверен, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки

Сейчас Александр отстаёт от рекорда на 72 шайбы.
13 октября 2023 19:57
автор: Александр Кожевников

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о том, как скоро российский форвард Александр Овечкин сможет побить рекорд канадца Уэйна Гретцки.

«Очень бы хотелось, чтобы Александр добрался до рекорда Гретцки уже в этом сезоне или хотя бы приблизился к нему на максимально возможное расстояние. Все, конечно же, будет зависеть не только от него самого, но и от партнеров. Тренировки с Оши и Бекстремом весьма обнадеживают: эти хоккеисты умеют играть в пас и являются игроками крайне высокого уровня», — цитирует Терещенко RT.

На счету Овечкина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. Канадец продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю лиги.

источник: «RT на русском»
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