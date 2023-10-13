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В Федерации хоккея России сделали прогноз на то, сколько шайб забросит Овечкин в новом сезоне

Первый матч в регулярном чемпионате российская легенда проведёт уже этой ночью.
13 октября 2023 20:27
автор: Никита Плохих

Александру Овечкину по силам забросить 40-50 шайб в новом регулярном сезоне НХЛ, заявил в разговоре с корреспондентом «Советского спорта» член правления Федерации хоккея России, олимпийский чемпион Валерий Каменский.

«Желаю Александру только успехов в новом сезоне, который стартует. Надеюсь, что он получится для него успешным. Было время подготовиться, перевести дух. Он любит забивать, поэтому он забьёт столько, сколько влезет. Конечно, Александру по силам забросить 40-50 шайб. Но я пожелаю ему забить ещё больше», - заявил Каменский.

В настоящее время хоккеист занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (822 гола). Россиянин отстаёт от легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки на 72 шайбы. Его рекорд по количеству голов (894) держится с 1999 года.

источник: «Советский спорт»
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Сейчас Александр отстаёт от рекорда на 72 шайбы.
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