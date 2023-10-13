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СКА одержал волевую победу в матче с минским «Динамо»

Петербуржцы закрыли поражение от «Локомотива».
СКА одержал волевую победу в матче с минским «Динамо»
13 октября 2023 21:50
автор: Денис Владимиров
автор фото: ХК "СКА"

Санкт-петербургский СКА обыграл минское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

На восьмой минуте первый гол в матче забил форвард минчан Роман Горбунов.

Петербуржцы отыгрались на 16-й минуте после точного броска Борны Рендулича, но в начале второй двадцатиминутки гости снова вышли вперёд. Отличился Янни Калдис.

На 49-й минуте нападающий Сергей Толчинский сравнял счёт, а через четыре минуты защитник Артём Сергеев принёс хозяевам победу.

СКА набрал 18 очков и догнал по этому показателю белорусский клуб. Команды делят шестое и седьмое места в таблице Западной конференции.

источник: «Советский спорт»
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