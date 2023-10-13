Роман Ротенберг: мы прошли самый сложный этап в истории клуба

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу в домашнем матче КХЛ с минским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

«Мы прошли самый сложный этап в истории клуба: сыграли десять игр на выезде, включая Дальний Восток, включая шесть игр на выезде подряд — такого у нас не было никогда. Ребята вытащили матч за счёт силы воли, тем ценнее эта победа», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

В следующем матче СКА 16 октября примет на домашней арена владивостокский «Адмирал».