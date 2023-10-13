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Тренер минского «Динамо» прокомментировал поражение команды от СКА в матче КХЛ

«Зубры» уступили сопернику со счётом 2:3.
13 октября 2023 23:18
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором его команда в гостях потерпела поражение от СКА со счётом 2:3.

«Мы хорошо сегодня играли. У нас многое получалось. Была одна из лучших игр в нашем сезоне. Было одно но. В воротах СКА стоял вратарь, которому мы не смогли забить. Было много моментов. Немного страдает мастерство, не хватает хладнокровия. Молодые ребята, еще учатся. Научить забить очень тяжело. Нужно работать на тренировках, но, наверное, это дают мама, папа, Бог. Будем продолжать работать и реализовывать моменты», — приводит слова Квартального «Матч ТВ».

СКА набрал 18 очков и догнал по этому показателю белорусский клуб. Команды делят шестое и седьмое места в таблице Западной конференции.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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