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Овечкин поднялся на 54-е место по сыгранным матчам в НХЛ

Чтобы подняться ещё на позицию, Александру надо провести одну встречу.
14 октября 2023 08:07

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поднялся на чистое 54-е место по проведённым матчам в Национальной хоккейной лиге. В ночь на 14 октября форвард «столичных» вышел на лёд в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (0:4).

Эта встреча стала для Овечкина уже 1348-й в Лиге. По данному показателю россиянин сравнялся с Марселем Дионной. Следующей целью Овечкина является Кирк Мюллер, на счету которого 1349 матчей в НХЛ.

Подчеркнём, что за всю карьеру Александр провёл в Национальной хоккейной лиге 1348 матчей, забил 822 гола и 663 раза ассистировал партнёрам.

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