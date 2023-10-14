Овечкин поднялся на 54-е место по сыгранным матчам в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поднялся на чистое 54-е место по проведённым матчам в Национальной хоккейной лиге. В ночь на 14 октября форвард «столичных» вышел на лёд в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (0:4).

Эта встреча стала для Овечкина уже 1348-й в Лиге. По данному показателю россиянин сравнялся с Марселем Дионной. Следующей целью Овечкина является Кирк Мюллер, на счету которого 1349 матчей в НХЛ.

Подчеркнём, что за всю карьеру Александр провёл в Национальной хоккейной лиге 1348 матчей, забил 822 гола и 663 раза ассистировал партнёрам.