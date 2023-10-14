Александр Овечкин: к голу Малкина привела моя ошибка

В ночь на 14 октября на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз».

Гости одержали уверенную победу – 4:0. Заброшенными шайбами отметились Евгений Малкин, Райлли Смит, а Сидни Кросби оформил дубль.

По окончании матча нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал свою игру в эпизоде с первым пропущенным голом команды.

«Прежде всего, это была моя ошибка, которая привела к голу. Шайба отлетела от моей клюшки к синей линии и перешла к соперникам», - заявил Овечкин в интервью после матча.