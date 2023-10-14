Овечкин вступил в массовую потасовку в матче НХЛ между «Вашингтоном» и «Питтсбургом»

Подошёл к концу матч в рамках регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон» дома уступил «Питтсбург» со счётом 0:4.

Отметим, что во втором периоде капитан «столичных» Александр Овечкин вступил в массовую потасовку с хоккеистами гостей. Российский нападающий нанес бросок после победного вбрасывания и пытался отправить шайбу в ворота на добивании. Защитники «Питтсбурга» помешали Овечкину, после чего началась потасовка, которая чуть не переросла в драку.

Напомним, лучшим игроком встречи был признан со-капитан «Питтсбурга» Евгений Малкин. На 25-й минуте он открыл счёт, после чего отметился ассистентским хет-триком.