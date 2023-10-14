Вячеслав Буцаев: «Лада» под руководством Браташа очень радует и впечатляет

Экс-тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев прокомментировал удачное возвращение «Лады» в КХЛ. Тольяттинская команда под руководством Олега Браташа идёт пятой на Востоке.

«Играя под руководством Браташа, «Лада» очень радует и впечатляет. Молодцы, что показывают такой результат. Ещё одна конкурентоспособная команда в нашей лиге появилась. Основные причины — хороший вратарь Влад Подъяпольский и приход группы игроков из Санкт‑Петербурга. Но первую скрипку играют иностранцы, с которыми клуб угадал», - цитирует Буцаева Metaratings.ru.

Напомним, «Лада» является двукратным чемпионом России. Команда становилась обладателем Кубка Европы и Континентального кубка.