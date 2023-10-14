«Вашингтон» впервые в истории клуба не смог забить в стартовом матче сезона НХЛ

Подошёл к концу матч в рамках регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон» дома уступил «Питтсбург» со счётом 0:4.

Отметим, что «Кэпиталз» впервые в своей истории не смог забросить ни одной шайбы в стартовом матче сезоне НХЛ. «Столичные» выступают в лиге с сезона-1974/75. Ранее за 49 лет во всех прошлых первых встречах регулярного чемпионата «Кэпиталз» забивали как минимум один гол.

В матче против «Питтсбурга» команда Александра Овечкина нанесла только 19 бросков в створ ворот гостей. Ни один из них не оказался результативным.