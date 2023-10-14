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«Вашингтон» впервые в истории клуба не смог забить в стартовом матче сезона НХЛ

«Столичные» уступили со счётом 0:4.
«Вашингтон» впервые в истории клуба не смог забить в стартовом матче сезона НХЛ
14 октября 2023 09:09
автор: Виталий Овсянников
автор фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

Подошёл к концу матч в рамках регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон» дома уступил «Питтсбург» со счётом 0:4.

Отметим, что «Кэпиталз» впервые в своей истории не смог забросить ни одной шайбы в стартовом матче сезоне НХЛ. «Столичные» выступают в лиге с сезона-1974/75. Ранее за 49 лет во всех прошлых первых встречах регулярного чемпионата «Кэпиталз» забивали как минимум один гол.

В матче против «Питтсбурга» команда Александра Овечкина нанесла только 19 бросков в створ ворот гостей. Ни один из них не оказался результативным.

источник: «Советский спорт»
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