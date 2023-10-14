«Нравится, когда есть долгосрочный контракт с клубом». Самонов — о переходе в «Салават Юлаев»

Голкипер «Салавата Юлаева» Александр Самонов высказался о своём обмене в уфимский клуб из «Северстали». Вратарь подписал контракт до 2026 года.

«Для меня это было важно, потому что я понимал, что это за организация. Здорово, когда у тебя есть работа и команда. Мне нравится, когда есть долгосрочный контракт с клубом. Да, случается всякое, но если все делать честно и правильно, то ты отработаешь этот контракт и спокойно заключишь следующий», — цитирует Самонова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Александр провёл 11 матчей, пропустил 18 голов, процент отражённых бросков – 94,3%. С Самоновым уфимцы одержали шесть побед в регулярке КХЛ.