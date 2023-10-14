Махачев рассказал, почему Хабиб не будет его секундантом в бою с Волкановски на UFC 294

Российский боец Ислам Махачев рассказал причину, по которой Хабиб Нурмагомедов не будет его секундантом в поединке против Александра Волкановски в главном событии турнира UFC 294.

«Сколько у нас бойцов в команде? 30–35 — и каждый одинаково дорог Хабибу. У нас нет такого: «Я чемпион, а остальные парни, которые выступают в других организациях, не такие великие». Если он будет секундировать меня, то он должен ездить в другие места и делать то же самое с другими парнями. Просто хочется сказать ему спасибо за то, что присоединился к моим тренировкам», – приводит слова Махачева TSN.

Нурмагомедов за карьеру в ММА провёл 29 боёв и одержал 29 побед. Он прекратил выступления в октябре 2020 года.

В активе Махачева 24 победы при одном поражении. 21 октября на UFC 294 российский боец встретится с Александром Волкановски, которого уже побеждал в феврале этого года.