«Не тот старт сезона, который мы хотели». Овечкин — о разгроме от «Питтсбурга»

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за «Вашингтон» на позиции нападающего, отреагировал на разгромное поражение своей команды в матче против «Питтсбурга» со счётом 0:4.

«Думаю, что первый период мы отыграли хорошо. Во втором они забили, а мы нет. Так бывает. Это не тот старт сезона, который мы хотели. Нужно просто двигаться дальше», – цитирует Овечкина пресс-служба клуба.

У капитана «Вашингтона» в прошедшем матче показатель полезности «-1», 2 минуты штрафа, 3 силовых приёма и 4 броска за 18:42.