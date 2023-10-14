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«Ак Барс» обыграл «Амур» в овертайме благодаря шайбе Радулова

Казанцы увозят трудовую победу из Хабаровска.
14 октября 2023 12:21
автор: Тимур Пацюк

Сегодня, 14 октября, на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске состоялся матч между «Амуром» и «Ак Барсом». Подопечные Зинэтулы Билялетдинова одержали непростую победу – 3:2 ОТ.

Счёт на 17-й минуте открыл Дмитрий Шевченко, но вскоре 1:1 на табло зажёг Семён Терехов. В середине второго периода «Амур» вновь вышел вперёд стараниями Егора Коршкова. Хабаровчане не сумели удержать преимущество и уже на 33-й минуте Константин Лучевников вернул «Ак Барс» в игре – 2:2.

В овертайме чаша весов склонилась в сторону казанцев – победную шайбу на 61-й минуте забросил Александр Радулов.

Для «Ак Барса» это уже пятая победа подряд. С 27 очками команда занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Амура» 17 баллов и девятая строчка.

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