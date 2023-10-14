«Это странно». Канадский нападающий «Авангарда» не поддержал натурализацию легионеров в КХЛ

Канадский нападающий Райан Спунер, выступающий за омский «Авангарда», поделился мнением о натурализации легионеров в КХЛ.

Отметим, что в минувшее межсезонье российское гражданство получили американец Бреннан Менелл («Динамо») и канадец Кэмерон Ли («Амур»).

«Это не то, что я бы сделал. У меня уже есть канадский паспорт. Это умное решение – сэкономить место для легионера таким образом. В Беларуси такое давно практикуют. Для меня это странно – ты получаешь паспорт, даже не зная местного языка. Но это однозначно позитивно влияет на команду», – цитирует Спунера издание Metaratings.

Напомним, Райан Спунер выступает в КХЛ с 2019 года. За этот период он провёл 209 матчей, забил 53 гола и оформил 124 результативные передачи.