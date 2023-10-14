ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Тренер «Торпедо» Ларионов пожаловался на качество клюшек после поражения от «Спартака»

Нижегородский клуб уступил сопернику со счётом 2:4.
14 октября 2023 16:31
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором его команда проиграла «Спартаку».

Специалист раскритиковал качество клюшек, с которыми его подопечные вышли на игру.

«Мы играли плотно, компактно, в зоне атаки не было разрыва между нападающими и защитниками. В этом плане затрудняюсь акцентировать внимание на брак. Без ошибок не бывает ни одной игры. Здесь ссылаться на плохой лёд… Могу сослаться только на плохие клюшки. Тонкими крюками вот такого размера при довольно среднем качестве льда уже никто не играет, если говорить про НХЛ. Это преступление, что мы такие клюшки получаем, что ребята ими играют. Мне жалко», — приводит слова Ларионова «Чемпионат».

В настоящее время «Торпедо» располагается на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 25 очков после 18 матчей. «Спартак» находится на второй строчке, имея в своём активе 26 очков при 19 играх.

источник: Чемпионат.com
Малкин обошёл Торнтона и Тео Флёри и сравнялся с Ришаром по матчам НХЛ с 4+ очками
В игре против «Вашингтона» форвард «Питтсбурга» набрал четыре очка.
14.10.2023 15:23
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
«Это странно». Канадский нападающий «Авангарда» не поддержал натурализацию легионеров в КХЛ
«Это странно». Канадский нападающий «Авангарда» не поддержал натурализацию легионеров в КХЛ
Ранее российские паспорта получили Бреннан Менелл и Кэмерон Ли.
14.10.2023 14:27
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
«Ак Барс» обыграл «Амур» в овертайме благодаря шайбе Радулова
«Ак Барс» обыграл «Амур» в овертайме благодаря шайбе Радулова
Казанцы увозят трудовую победу из Хабаровска.
14.10.2023 12:21
Хоккей
автор: Тимур Пацюк
«Не тот старт сезона, который мы хотели». Овечкин — о разгроме от «Питтсбурга»
Встреча закончилась со счётом 0:4.
14.10.2023 11:11
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Махачев рассказал, почему Хабиб не будет его секундантом в бою с Волкановски на UFC 294
Махачев рассказал, почему Хабиб не будет его секундантом в бою с Волкановски на UFC 294
Поединок состоится на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) 21 октября.
14.10.2023 10:01
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
«Он был повсюду». Кросби — о Малкине в матче с «Вашингтоном»
Евгений забросил шайбу и оформил ассистентский хет-трик.
14.10.2023 09:42
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
«Нравится, когда есть долгосрочный контракт с клубом». Самонов — о переходе в «Салават Юлаев»
Александр был обменян из «Северстали».
14.10.2023 09:16
Хоккей
автор: Тимур Пацюк
«Вашингтон» впервые в истории клуба не смог забить в стартовом матче сезона НХЛ
«Вашингтон» впервые в истории клуба не смог забить в стартовом матче сезона НХЛ
«Столичные» уступили со счётом 0:4.
14.10.2023 09:09
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Вячеслав Буцаев: «Лада» под руководством Браташа очень радует и впечатляет
Команда уверенно идёт в зоне плей-офф.
14.10.2023 08:51
Хоккей
автор: Тимур Пацюк
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.