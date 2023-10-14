Тренер «Торпедо» Ларионов пожаловался на качество клюшек после поражения от «Спартака»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором его команда проиграла «Спартаку».

Специалист раскритиковал качество клюшек, с которыми его подопечные вышли на игру.

«Мы играли плотно, компактно, в зоне атаки не было разрыва между нападающими и защитниками. В этом плане затрудняюсь акцентировать внимание на брак. Без ошибок не бывает ни одной игры. Здесь ссылаться на плохой лёд… Могу сослаться только на плохие клюшки. Тонкими крюками вот такого размера при довольно среднем качестве льда уже никто не играет, если говорить про НХЛ. Это преступление, что мы такие клюшки получаем, что ребята ими играют. Мне жалко», — приводит слова Ларионова «Чемпионат».

В настоящее время «Торпедо» располагается на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 25 очков после 18 матчей. «Спартак» находится на второй строчке, имея в своём активе 26 очков при 19 играх.