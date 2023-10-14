Американская журналистка на русском поблагодарила Овечкина за интервью перед матчем НХЛ

Североамериканская журналистка ESPN Эмили Каплан взяла небольшое интервью у капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина перед стартовым матчем команды в НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (0:4) и поблагодарила хоккеиста за это на русском языке.

38-летний форвард на протяжении 35 секунд прямо на льду давал комментарий корреспондентке. За ответы на свои вопросы журналистка на русском языке сказала Овечкину: «Спасибо!». В ответ на это российский игрок произнёс: «Пожалуйста».

«Вашингтон» в стартовом матче сезона Национальной хоккейной лиги разгромно уступил «Питтсбургу» со счётом 0:4. Для «Пингвинз» это была вторая встреча в регулярном чемпионате.