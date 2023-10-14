«Лада» одержала волевую победу над «Адмиралом» в матче КХЛ

Хоккеисты «Лады» на своей площадке нанесли поражение «Адмиралу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Очная встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу тольяттинцев.

В составе гостей шайбу забросил Даниил Гутик (14-я минута). Хозяева ответили голом Никиты Попугаева (20) и дублем Остапа Сафина (39, 51).

Таким образом, «Лада» поднимается на четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 22 очка после 19 матчей. «Адмирал» опускается на 12-ю строчку, имея в своём активе 12 очков.

КХЛ.

Регулярный чемпионат.

«Лада» (Тольятти) – «Адмирал» (Владивосток) – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Попугаев, 19:55; Сафин, 38:51 (бол.), 50:41 – Гутик, 13:17 (бол.).