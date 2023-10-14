ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Лада» одержала волевую победу над «Адмиралом» в матче КХЛ

Тольяттинский клуб на шайбу соперника ответил тремя голами.
«Лада» одержала волевую победу над «Адмиралом» в матче КХЛ
14 октября 2023 18:10
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ХК «Лада»

Хоккеисты «Лады» на своей площадке нанесли поражение «Адмиралу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Очная встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу тольяттинцев.

В составе гостей шайбу забросил Даниил Гутик (14-я минута). Хозяева ответили голом Никиты Попугаева (20) и дублем Остапа Сафина (39, 51).

Таким образом, «Лада» поднимается на четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 22 очка после 19 матчей. «Адмирал» опускается на 12-ю строчку, имея в своём активе 12 очков.

КХЛ.

Регулярный чемпионат.

«Лада» (Тольятти) – «Адмирал» (Владивосток) – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Попугаев, 19:55; Сафин, 38:51 (бол.), 50:41 – Гутик, 13:17 (бол.).

источник: «Советский спорт»
«Нефтехимик» в овертайме обыграл «Куньлунь» в матче КХЛ
Встреча прошла в Мытищах.
14.10.2023 18:29
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
Американская журналистка на русском поблагодарила Овечкина за интервью перед матчем НХЛ
В субботу, 14 октября, состоялась игра между «Вашингтоном» и «Питтсбургом».
14.10.2023 17:41
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Тренер «Торпедо» Ларионов пожаловался на качество клюшек после поражения от «Спартака»
Нижегородский клуб уступил сопернику со счётом 2:4.
14.10.2023 16:31
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Малкин обошёл Торнтона и Тео Флёри и сравнялся с Ришаром по матчам НХЛ с 4+ очками
В игре против «Вашингтона» форвард «Питтсбурга» набрал четыре очка.
14.10.2023 15:23
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
«Это странно». Канадский нападающий «Авангарда» не поддержал натурализацию легионеров в КХЛ
«Это странно». Канадский нападающий «Авангарда» не поддержал натурализацию легионеров в КХЛ
Ранее российские паспорта получили Бреннан Менелл и Кэмерон Ли.
14.10.2023 14:27
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
«Ак Барс» обыграл «Амур» в овертайме благодаря шайбе Радулова
«Ак Барс» обыграл «Амур» в овертайме благодаря шайбе Радулова
Казанцы увозят трудовую победу из Хабаровска.
14.10.2023 12:21
Хоккей
автор: Тимур Пацюк
«Не тот старт сезона, который мы хотели». Овечкин — о разгроме от «Питтсбурга»
Встреча закончилась со счётом 0:4.
14.10.2023 11:11
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Махачев рассказал, почему Хабиб не будет его секундантом в бою с Волкановски на UFC 294
Махачев рассказал, почему Хабиб не будет его секундантом в бою с Волкановски на UFC 294
Поединок состоится на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) 21 октября.
14.10.2023 10:01
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
«Он был повсюду». Кросби — о Малкине в матче с «Вашингтоном»
Евгений забросил шайбу и оформил ассистентский хет-трик.
14.10.2023 09:42
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.