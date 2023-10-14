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«Нефтехимик» в овертайме обыграл «Куньлунь» в матче КХЛ

Встреча прошла в Мытищах.
14 октября 2023 18:29
автор: Степан Шереметьев

«Нефтехимик» на выезде оказался сильнее «Куньлуня» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась в овертайме со счётов 4:3 в пользу нижнекамского клуба.

Победную шайбу забросил Булат Шафигуллин. В основное время дублем за гостей отметился Владимир Брюквин. Ещё одна шайба в активе Александра Дергачёва.

За «Куньлунь» отличились Брэндон Ип, Колин Кэмпбелл и Паркер Фу.
Таким образом, «Куньлунь» потерпел девятое поражение подряд и с 14 очками располагается на 10-й позиции турнирной таблицы Западной конференции. «Нефтехимик» находится на 11-й строчке Востока, имея в своём активе 14 баллов.

источник: «Советский спорт»
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