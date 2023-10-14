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Шайбы Дица и Фатеева принесли ЦСКА победу над «Сочи» в КХЛ

Встреча хоккейных клубов прошла в Москве.
Шайбы Дица и Фатеева принесли ЦСКА победу над «Сочи» в КХЛ
14 октября 2023 19:06
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

ЦСКА дома оказались сильнее «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Очная встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу армейцев.

В составе московской команды шайбы забросили Даррен Диц (8-я минута) и Егор Фатеев (8). За сочинцев голом отметился Марат Хуснутдинов (26).

Таким образом, ЦСКА поднимается на шестую позицию в турнирной таблице Западной конференции, набрав 19 очков после 18 игр. «Сочи» идёт на четвёртом месте, имея в своём активе 23 очка.

КХЛ.

Регулярный чемпионат.

ЦСКА – «Сочи» – 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Голы: Диц, 07:27; Фатеев, 07:45 – Хуснутдинов, 25:29 (бол.).

источник: «Советский спорт»
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