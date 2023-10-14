Овечкин оценил омоложение состава «Вашингтона»

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мнением о добавлении в команду молодых хоккеистов.

«Надо забыть о прошлом сезоне и играть в полную силу в этом, так хорошо, как можем. Мне 38, а команда сильно помолодела? Всё хорошо. В лигу пришла новая кровь, и в нашу команду тоже. Так что всё в порядке», — приводит слова игрока ESPN.

Напомним, в Вашингтоне состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Кэпиталз» принимали «Питтсбург». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:0.