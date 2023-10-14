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Браташ оценил победу «Лады» над «Адмиралом» в матче КХЛ

В данный момент тольяттинский клуб занимает четвёртое место на Востоке.
14 октября 2023 21:46
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Лады» Олег Браташ подвёл итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором его команда обыграла «Адмирал» со счётом 3:1.

«Мы очень хотели победить, рады, что нам это удалось после четырех выездных поражений. Видно было, что ребята очень хотели выиграть, от этого были нервозность и сумбур, особенно поначалу. Но потом стали действовать более надежно, более умно и здесь спасибо тоже нашим болельщикам, которые нас поддерживали. Хороший настрой на победу в конце концов оказался решающим фактором», – приводит слова Браташа пресс-служба КХЛ.

В настоящий момент «Лада» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 22 очка после 19 матчей. «Адмирал» находится на 12-й позиции, имея в своём активе 12 очков при 16 проведённых игр.

источник: КХЛ
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