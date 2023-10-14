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Две передачи Тарасенко помогли «Оттаве» обыграть «Филадельфию» в матче НХЛ

Встреча прошла на льду «Канадиен Тайер Центра».
14 октября 2023 22:52
автор: Степан Шереметьев

«Оттава» на своей площадке оказалась сильнее «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра завершилась со счётом 5:2 в пользу «Сенаторз».

В составе победителей по дублю оформили Джейкоб Чичран (3-я и 11-я минуты) и Брэйди Ткачук (40, 42). Также один раз отличился Джейк Сандерсон (37). Российский нападающий Владимир Тарасенко отметился двумя результативными передачами, которые стали для него дебютными в составе «Оттавы».

«Флайерз» ответили заброшенными шайбами в исполнении Трэвиса Конечны (17) и Кэмерона Йорка (37).

Таким образом, «Оттава» с двумя очками поднялась на восьмую позицию турнирной таблицы Восточной конференции. «Филадельфия» находится на девятой строчке, имея в своём активе два балла.

В следующем матче «Оттава» примет дома «Тампу-Бэй» (16 октября), а «Филадельфия» сыграет на своём стадионе с «Ванкувером» (18 октября).

источник: «Советский спорт»
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