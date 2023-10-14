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Лидер «Миннесоты» поддержал назначение Капризова вице-капитаном

Россиянин является ведущим игроком «Уайлд».
14 октября 2023 22:59
автор: Степан Шереметьев

Нападающий «Миннесоты» Маркус Фолиньо оценил решение тренерского штаба назначить российского форварда Кирилла Капризова на роль вице-капитана команды.

«Вы слушаете такого парня, когда он говорит. Он наш лучший игрок и самый важный лидер, когда дело касается его игры. Его энергия — это то, что заводит нас. И когда он выходит на лёд, кажется, что вся наша скамейка подхватывает его настрой», — приводит слова хоккеиста The Athletic.

Капризов в прошлом сезоне набрал 75 (40+35) очков в 67 матчах регулярного чемпионата НХЛ и стал лучшим снайпером и бомбардиром «Уайлд». Россиянин перебрался в «Миннесоту» в 2020 году из московского ЦСКА.

источник: The Athletic
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