Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Калгари» в матче НХЛ

«Питтсбург» победил «Калгари» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Игра на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.
У победителей дубль оформил Брайан Раст. По шайбе забросили Райлли Смит, Джейк Гюнцель и Евгений Малкин. Россиянин также стал автором результативной передачи.
В составе «Калгари» отличились Мэтт Коронато и Джонатан Юбердо. Российский защитник «Калгари» Никита Задоров завершил матч с показателем полезности «-2».
У «Питтсбурга» четыре очка после трёх сыгранных матчей, у «Калгари» — два после двух.
источник: «Советский спорт»