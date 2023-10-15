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Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Калгари» в матче НХЛ

«Пингвины» одерживают вторую победу кряду.
Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Калгари» в матче НХЛ
15 октября 2023 08:08
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: ХК «Питтсбург Пингвинз»

«Питтсбург» победил «Калгари» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Игра на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

У победителей дубль оформил Брайан Раст. По шайбе забросили Райлли Смит, Джейк Гюнцель и Евгений Малкин. Россиянин также стал автором результативной передачи.

В составе «Калгари» отличились Мэтт Коронато и Джонатан Юбердо. Российский защитник «Калгари» Никита Задоров завершил матч с показателем полезности «-2».

У «Питтсбурга» четыре очка после трёх сыгранных матчей, у «Калгари» — два после двух.

источник: «Советский спорт»
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