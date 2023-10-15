Два ассиста Кучерова не помогли «Тампе» уйти от поражения в матче с «Детройтом»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» уступила «Детройт Ред Уингз» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу хозяев площадки.
У победителей авторами заброшенных шайб стали Даниэль Спронг (6-я минута), Алекс Дебринкэт (15, 45), Лукас Рэймонд (23), Джей Ти Комфер (36) и Мориц Зайдер (60).
В составе гостей точными бросками отметились Стивен Стэмкос (10, 31), Брэндон Хагель (13) и Виктор Хедман (50).
Российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров сделал две результативные передачи.
источник: «Советский спорт»