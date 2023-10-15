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Два ассиста Кучерова не помогли «Тампе» уйти от поражения в матче с «Детройтом»

«Лайтнинг» пропустили шесть шайб в гостях.
15 октября 2023 08:15
автор: Денис Владимиров

«Тампа-Бэй Лайтнинг» уступила «Детройт Ред Уингз» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу хозяев площадки.

У победителей авторами заброшенных шайб стали Даниэль Спронг (6-я минута), Алекс Дебринкэт (15, 45), Лукас Рэймонд (23), Джей Ти Комфер (36) и Мориц Зайдер (60).

В составе гостей точными бросками отметились Стивен Стэмкос (10, 31), Брэндон Хагель (13) и Виктор Хедман (50).

Российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров сделал две результативные передачи.

источник: «Советский спорт»
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