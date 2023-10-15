Результативная передача Ничушкина спасла «Колорадо» от поражения в матче с «Сан-Хосе»

В Сан-Хосе (штат Калифорния, США) на льду «Эс-Эй-Пи-центра» ранним утром 15 октября прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой гостей в серии послематчевых буллитов со счётом 2:1.

«Акулы» открыли счёт в середине первого периода, когда точным броском отметился Томас Бордело. «Колорадо» удалось сравнять счёт в самой концовке матча — на 59-й минуте с передачи россиянина Валерия Ничушкина отличился один из лучших защитников лиги канадец Кейл Макар. В серии послематчевых буллитов Александр Георгиев отразил все броски и принёс победу «лавинам». На счету Георгиева 20 сейвов.

Отметим, что «Колорадо» большую часть матча владели инициативой и по итогам встречи нанёсл 51 бросок по воротам «Сан-Хосе», однако голкипер «акул» Маккензи Блэквуд отразил 50 выстрелов по своим владениям и в итоге был признан первой звездой матча, несмотря на поражение его команды.