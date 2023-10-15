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Голевые передачи Проворова и Марченко помогли «Коламбусу» обыграть «Рейнджерс»

Клуб из Нью-Йорка потерпел первое поражение в сезоне.
15 октября 2023 08:26
автор: Александр Поволоцкий

«Коламбус» на своём льду нанёс поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче чемпионата НХЛ.

Встреча завершилась победой »Блю Джекетс» со счетом 5:3 (2:1, 2:0, 1:2).

У хозяев хет-трик оформил Бун Дженнер. По шайбе забросили Давид Иржичек и Джастин Дэнфорт. Российский защитник Иван Проворов за отметился двумя голевыми передачами. Его соотечественник, нападающий Кирилл Марченко став автором одного результативного паса.

У клуба из Нью-Йорка точными бросками отметились Эрик Густафссон, Уилл Кайлли и Крис Крайдер. Одну голевую передачу на свой счет записал российский форвард Артемий Панарин. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 16 бросков по своим воротам.

источник: «Советский спорт»
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