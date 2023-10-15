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Гол Кузьменко помог «Ванкуверу» обыграть в гостях «Эдмонтон»

Для россиянина это первая шайба в сезоне.
Гол Кузьменко помог «Ванкуверу» обыграть в гостях «Эдмонтон»
15 октября 2023 08:30
автор: Денис Владимиров
автор фото: USA Today Sports

«Ванкувер Кэнакс» обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

У победителей шайбы забросили российский форвард Андрей Кузьменко (10-я минута), Нильс Хёгландер (18), Джек Студничка (23) и Сэм Лафферти (43).

Для Кузьменко этот гол стал первым в нынешнем сезоне.

В составе хозяев отличились Леон Драйзайтль (1), Коннор Макдэвид (22) и Райан Ньюджент-Хопкинс (30).

В следующем матче «Ванкувер» сыграет в гостях с «Филадельфией», «Эдмонтон» проведёт выездной матч с «Нэшвиллом».

источник: «Советский спорт»
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