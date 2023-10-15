Евгений Малкин признан второй звездой матча «Питтсбург» – «Калгари»

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз». Встреча состоялась на домашней арене «Пингвинз» и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

Малкин стал автором заброшенной шайбы и голевой передачи. В двух играх нынешнего сезона россиянин записал в свой актив два гола и четыре ассиста.

Первой звездой встречи стал форвард «Питтсбурга» Брайан Раст, забросивший две шайбы. Третьей звездой был назван вратарь хозяев Алекс Неделькович, сделавший 34 сейва.

В следующем матче «Питтсбург» 19 октября сыграет в гостях с «Детройт Ред Уингз».