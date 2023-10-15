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Мэттьюс повторил уникальное достижение Овечкина в НХЛ

У американца два матча с тремя шайбами на старте сезона.
15 октября 2023 09:51
автор: Денис Владимиров

Нападающий «Торонто Мейпл Лифс» Остон Мэттьюс забросил три шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (7:4).

26-летний американец сделал второй хет-трик во втором матче со старта сезона и повторил достижение российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который начал сезон-2017/2018 с двух игр, в которых забрасывал три и более шайб. Тогда капитан столичного клуба в первых двух встречах чемпионата сделал хет-трик и покер.

До Мэттьюса и Овечкина, подобное достижение покорялось Джо Мэлоуну («Монреаль», пять и три шайбы), Саю Деннени («Оттава», два хет-трика) и Регу Ноблу («Торонто», хет-трик и покер) в сезоне-1917/1918.

источник: «Советский спорт»
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