Евгений Малкин: «Питтсбург» должен как минимум попасть в плей-офф

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин высказался относительно игры команды в новом сезоне НХЛ.

«Пингвины» в текущем чемпионате провели три матча, в которых набрали четыре очка.

«Да, я чувствую себя неплохо, и вы правильно сказали, что я отдохнул. Хочется поиграть в хоккей подольше! Плюс понимаю, что у нас хорошее звено, сильная команда. Новый генеральный менеджер делает всё для победы. Мы должны как минимум попасть в плей-офф. Рано говорить, но мысли только об этом», - приводит «Матч ТВ» слова Малкина.

Напомним, что «Питтсбург» является пятикратным обладателем Кубка Стэнли.