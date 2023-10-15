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Евгений Малкин: «Питтсбург» должен как минимум попасть в плей-офф

15 октября 2023 10:06
автор: Александр Поволоцкий

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин высказался относительно игры команды в новом сезоне НХЛ.

«Пингвины» в текущем чемпионате провели три матча, в которых набрали четыре очка.

«Да, я чувствую себя неплохо, и вы правильно сказали, что я отдохнул. Хочется поиграть в хоккей подольше! Плюс понимаю, что у нас хорошее звено, сильная команда. Новый генеральный менеджер делает всё для победы. Мы должны как минимум попасть в плей-офф. Рано говорить, но мысли только об этом», - приводит «Матч ТВ» слова Малкина.

Напомним, что «Питтсбург» является пятикратным обладателем Кубка Стэнли.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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