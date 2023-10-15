Евгений Малкин: «Питтсбург» стал намного сильнее, чем в прошлом году

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался о серьёзных переменах в составе команды перед сезоном-2023/24.

«Такое у меня впервые в карьере. Это, конечно, неожиданность. Но когда всё хорошо идет, никто никого не меняет. В прошлом сезоне по всем известным причинам мы не попали в плей-офф. После этого сразу поменяли руководство. А новый менеджмент решил обновить состав. Я думаю, они проделали хорошую работу. Потому что видно, как ребята мотивированы, как хотят играть. Команда у нас заметно обновилась, но мы стали намного сильнее, чем в прошлом году», – приводит слова Малкина «Матч ТВ».

В трёх встречах нового сезона «Пингвинз» выиграл два матча. В этих играх Малкин забросил две шайбы и сделал четыре результативные передачи.